Аалтонен: буллит в стиле Кучерова я исполнил неспециально, мне повезло

Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен рассказал о впечатлениях от игры с «Амуром», в которой подольчане выиграли со счётом 4:1.

«Хорошая игра для нас. Сегодня мы слишком много удалялись, но хорошо сыграли в меньшинстве. Забили четыре гола, так что всё прошло отлично! Парни, которые играли в меньшинстве, блокировали много бросков и не дали шанса сопернику. Меньшинство сегодня сработало хорошо.

Специально ли я исполнил буллит в стиле Никиты Кучерова? Нет, мне просто повезло, ничего более. Следующая игра с «Куньлунем» будет трудной, это хорошая команда. Нам нужно подготовиться, это большая игра, в которой нужно будет взять два очка», — сказал Аалтонен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Видео буллита Аалтонена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.