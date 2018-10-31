«Сент-Луис» вывел из списка травмированных Никиту Сошникова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» вывел из списка травмированных нападающего Никиту Сошникова, сообщает пресс-служба лиги.



Такая же операция была проведена с защитником Карлом Гунарссоном и форвардом Робби Фаббри. Все трое вызваны из фарм-клуба в основную команду вместе с вратарём Вилле Хуссо.



Сошников перешёл в «Сент-Луис» в ходе прошедшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона-2017/18 за «музыкантов» 24-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Никита принял участие в чемпионате мира — 2018, где в четырёх играх набрал 3 (0+3) очка.

В этом сезоне на счету россиянина одна шайба в пяти играх за фарм-клуб «блюзменов».