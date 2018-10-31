Джонатан Куик перенёс операцию на колене и выбыл на неопределённый срок

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.



32-летний хоккеист перенёс хирургическое вмешательство на повреждённом мениске. Американец получил повреждение в ходе тренировочного занятия на прошлой неделе.



Куик уже пропустил пять матчей с 7 по 15 октября из-за травмы, полученной на тренировке. В последней игре, с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3), ворота «королей» защищал Джек Кэмпбелл, и команде удалось прервать серию из шести поражений. Нападающий Илья Ковальчук набрал 3 (1+2) очка.



В этом сезоне Куик провёл четыре матча, в которых потерпел четыре поражения. Он отразил 84,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,55.

Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик снова получил травму на тренировке