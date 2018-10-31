Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс завизжал, испугавшись розыгрыша на Хэллоуин

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» оказались в числе главных действующих лиц розыгрыша на Хэллоуин.



После тренировки игроки канадского клуба проходили мимо надувного медведя, который начинал «оживать». В числе «пострадавших» оказался и российский защитник Игорь Ожиганов. Больше остальных себя проявил нападающий Остон Мэттьюс: при виде ожившего медведя он завизжал и с ужасом покинул место действия.

Видео можно посмотреть на странице «Торонто» в «Твиттере». Эпизод с Мэттьюсом начинается с отрезка 1.48.



В этом сезоне Мэттьюс провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 10 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В настоящий момент американский хоккеист восстанавливается после травмы плеча, из-за которой его возвращение на лёд состоится в конце ноября.