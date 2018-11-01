Андронов: в матче со СКА многое будет зависеть от реализации моментов

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» и СКА, которые состоится 4 и 5 ноября соответственно.

«Хорошие будут матчи и соперники. Такие игры всегда ждём с нетерпением, поскольку против нас выйдут отличные команды. Думаю, будет очень яркая атмосфера на трибунах, а на самом льду много стыков и максимальная заряженность каждого игрока на борьбу. Не хочу сравнивать эти встречи с играми плей-офф — до этой стадии ещё далеко. Но и в регулярном сезоне такие матчи очень интересны — уверен, так будет и сейчас.

Против таких команд, как СКА, нельзя расслабляться ни на секунду. У петербуржцев исполнители высокого класса, поэтому нас ожидает сложное и интересное противостояние. Трудно сказать, каким будет характер игры — результативный или закрытый хоккей. На мой взгляд, прошлый наш матч против СКА не был закрытым, хоть мы и сыграли 1:1 в основное время и в овертайме. Многое будет зависеть не только от качества игры, но и от реализации моментов», — приводят слова Андронова «Известия».