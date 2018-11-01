«Ванкувер» обыграл «Чикаго», у Анисимова передача

В единственном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2.

Счёт на седьмой минуте открыл нападающий гостей Брэндон Саад, ещё в первом периоде Джейк Виртанен восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка Джонатан Тэйвз вновь вывел гостей вперёд и вновь забил Виртанен. На 50-й минуте Брендан Гонс позволил впервые повести хозяевам, а точку в игре поставил Антуан Руссель.

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые однажды бросил по воротам. В активе форварда «Чикаго» Артёма Анисимова результативная передача, два броска и 71% выигранных вбрасываний, он сыграл 18.08.

«Ванкувер» набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, проведя на два матча больше соперников. Для «Чикаго» это третье поражение подряд, они (15) — восьмые.