Джонатан Тэйвз вышел на шестое место в истории «Чикаго» по заброшенным шайбам

В единственном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2.

Одну из шайб в составе гостей записал на свой счёт Джонатан Тэйвз. Канадский форвард в 299-й раз в карьере отличился в НХЛ и вышел на шестое место в истории «Чикаго» по заброшенным шайбам, улучшив результат Денниса Халла. Клубный рекорд принадлежит Бобби Халлу — 604 шайбы, второе место занимает Стэн Микита (541), топ-3 замыкает Стив Лармер (406). В топ-5 также входят Денис Савар (377) и Патрик Кейн (323).

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Ванкувер» набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, проведя на два матча больше соперников. Для «Чикаго» это третье поражение подряд, они (15) — восьмые.