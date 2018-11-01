«Ванкувер» впервые за 13 лет возглавил дивизион в начале ноября

В единственном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2.

После 14 игр «Кэнакс» набрали 16 очков и возглавили Тихоокеанский дивизион, опережая на один балл «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз», у которых на два и один матч меньше соответственно.

«Ванкувер» впервые за 13 лет лидирует в своём дивизионе в начале ноября. В сезоне-2005/06 канадский клуб в итоге не сумел выйти в плей-офф.

Счёт на седьмой минуте открыл нападающий гостей Брэндон Саад, ещё в первом периоде Джейк Виртанен восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка Джонатан Тэйвз вновь вывел гостей вперёд и вновь забил Виртанен. На 50-й минуте Брендан Гонс позволил впервые повести хозяевам, а точку в игре поставил Антуан Руссель.