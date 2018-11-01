Рирден: не думал, что Овечкин приедет на сборы в такой отличной форме

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден доволен игровой формой капитана команды Александра Овечкина в этом сезоне.

«Его лидерские качества, отношение к тренировкам, работа на сборах произвели на меня сильное впечатление. Могу сказать прямо, я не думал, что он приедет на сборы в такой отличной форме. Мы поговорили, он знал наши требования и превзошёл наши ожидания. Сейчас он легче, чем когда-либо раньше. Это замечательно.

Мне нравится, как он играет. Он очень стабилен. Первые десять матчей нынешнего сезона в его исполнении нравятся мне больше, чем первые десять год назад. Да, тогда он больше забивал, были хет-трики и всё такое. Но мне больше нравится, как он играет сейчас», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.