«Лада» расторгла контракт с Панковым, Пайгин командирован в клуб из «Локомотива»

Хоккейный клуб «Лада» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Александром Панковым, информирует официальный сайт клуба.

В этом сезоне Панков сыграл 12 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами при полезности «+1».

Александр – воспитанник уфимской школы хоккея. В КХЛ он выступал за такие команды, как «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор» и «Витязь». В минувшем сезоне 26-летний нападающий в составе «Витязя» принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи при показателе полезности «-1». В общей сложности Панков в Континентальной хоккейной лиге провёл 260 матчей, в которых набрал 72 (47+25) очка при полезности «-8».

В рамках договора о сотрудничества с «Локомотивом» в Тольятти командирован защитник Зият Пайгин. В нынешнем сезоне хоккеист провёл за ярославский клуб в КХЛ восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.