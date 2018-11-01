Светлов: Серебряков сможет побороться за поездку на чемпионат мира

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал вызов голкипера команды Никиты Серебрякова в олимпийскую сборную России.

«Прежде всего хочу поздравить Владивосток с вызовом в национальные сборные сразу трёх хоккеистов нашей команды, мне сказали, что это произошло впервые в современной истории клуба. Речь о вратаре Никите Серебрякове, который едет в олимпийскую сборную, форварде Глебе Зайцеве, который приглашён в молодёжную сборную, и Никите Феоктистове, который вызван в белорусскую команду.

Порадовался за всех игроков. Никита Серебряков впервые в своей карьере проводит сезон в КХЛ под первым номером и держит нас в игре в каждом матче. Конкуренция среди молодых российских вратарей в Лиге очень высокая, но вызов Серебрякова в Новогорск показывает, что эту конкуренцию он выдерживает. При таком прогрессе Никита сможет побороться и за поездку на майский чемпионат мира.



Рад за форварда Глеба Зайцева. Видим в нём задатки универсального форварда, он может играть и в центре, и на фланге. Надеемся, что он пробьётся в сборную Валерия Брагина и на декабрьский чемпионат мира, хотя терять на долгое время такую боевую единицу «Адмиралу» в нынешней ситуации будет тяжеловато.



Также только хорошие слова скажу о Никите Феоктистове, он смог вернуться в большой хоккей после серьёзной травмы, добавляет с каждым матчем», — цитирует Светлова Russia-Hockey.