Стали известны сочетания звеньев молодёжной сборной России на тренировке

Молодёжная сборная России проводит открытую тренировку в УТЦ «Новогорск» перед отъездом на традиционную суперсерию, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Помимо тренировки тренерский штаб Валерия Брагина запланировал двустороннюю игру.

Вратари: Устименко, Тарасов, Кочетков.

«Красные»: Романов — Ляхов, Муранов — Каницкий — Шашков.

«Синие»: Калабушкин — Ольшанский, Старков — Шэн — Яремчук.

«Зелёные»: Баранов — Журавлёв, Марушев — Галимов — Слепец.

«Белые»: Галенюк — Павликов, Марченко — Морозов — Анаховский.

«Чёрные»: Рубинчик — Волков, Шафигуллин — Цицюра — Николаев.

2 ноября в Канаду отправятся 22 хоккеиста, а уже за океаном состав команды будет пополняться российскими игроками из североамериканских лиг, которые по регламенту могут принимать участие только в матчах со сборными своего региона.