Нападающий «Монреаля» Никита Щербак провёл первый матч в сезоне в АХЛ

Нападающий системы «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак провёл первый матч в сезоне в Американской хоккейной лиге. Фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет» потерпел поражение в игре регулярного чемпионата с «Беллевилль Сенаторз» (1:2).

Российский форвард был одним из самых активных игроков в своей команде. На счету Щербака три броска в створ ворот Филипа Густавссона. По правилам НХЛ Щербак не может провести в АХЛ больше двух недель, в противном случае он будет выставлен на драфт отказов.

22-летний Щербак был задрафтован «Монреалем» в 2014 году под 26-м номером. В нынешнем сезоне он не сыграл за «Канадиенс» ни одного матча, неизменно оставаясь в запасе. Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен готов рассмотреть обмен Щербака.