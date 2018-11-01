«Ак Барс» проведёт все домашние матчи в ноябре в альтернативной форме

Казанский «Ак Барс» объявил о начале акции «Зелёный ноябрь» – предстоящий месяц клуб посвятит благотворительной деятельности и привлечению внимания к актуальным социальным проблемам.



Совместно с фондами «День Добрых Дел» и «Зоозабота» игроки и тренеры «Ак Барса» примут участие в 10 благотворительных акциях, а все домашние матчи в ноябре команда проведёт в альтернативной форме. Игровые свитера будут выполнены в полностью зелёной расцветке с белыми элементами, на игровых шортах появится нашивка с эмблемой «Зелёного ноября».

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».

С 4 ноября по 15 декабря представители команды станут участниками акций «Знакомство с профессией» и «В гостях у команды», проведут матч с детской командой инвалидов- колясочников, а также поддержат болельщиков во Всемирный день ребёнка, дни борьбы с диабетом и СПИДом.

«Для «Ак Барса» важно участвовать в общественной жизни Казани и Татарстана, наш клуб традиционно уделяет большое внимание благотворительной деятельности. В ноябре мы хотим привлечь как можно больше новых болельщиков к этой теме. Наши хоккеисты с удовольствием согласились на участие во всех мероприятиях и будут рады помочь обществу и своим примером, и конкретными делами. Надеемся, нас поддержат болельщики, и акция не ограничится одним месяцем, а «Зелёный ноябрь» станет лишь началом больших добрых дел», — заявил руководитель центра развития маркетинговых проектов клуба Станислав Поздняков.