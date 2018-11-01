Гудачек — о KHL World Games: это было фиаско

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек поделился мнением о KHL World Games, в рамках которых «Слован» проиграл два матча ЦСКА и СКА с общим счётом 0:16, а также оценил выступление словацкого клуба в КХЛ.

«Матч с «Йокеритом» в Эстонии? Сам я не играл, но со стороны наблюдать было очень интересно. Была полная арена, зрителям нравилось, было очень весело. Это хорошо, что КХЛ показывает свой хоккей за пределами России, за пределами городов лиги.

KHL World Games в Вене? О, нет. Это было фиаско. У меня есть несколько друзей в “Словане” и я держу за них кулаки. Я видел эти матчи, им пришлось очень туго. Отправить в Вену именно эти команды — не очень хорошее решение.

Что я думаю о «Словане»? В Словакии я играл за «Кошице», а мой брат за «Слован». Там это были две самые сильные команды в стране, они были как СКА и ЦСКА в КХЛ. На каждой игре была полная арена, в лиге были деньги. Потом «Слован» решил присоединиться к КХЛ. Поначалу казалось, что это хорошая затея. Построили новый стадион, был бюджет. Но если у вас нет спонсора, как у сильных российских команд вроде Магнитогорска или хотя бы как у «Северстали»…

У «Слована» нет денег, они не могут вовремя платить игрокам. Может, им будет лучше вернуться в свой чемпионат. Исключительно мое мнение: нужно создать чехословацкую лигу. В ней будет, например, 12 команд из Чехии плюс четыре из Словакии. Всё ещё существует много принципиальных противостояний, у многих людей родственники в Чехии. Думаю, что лучший вариант для «Слована» и словацких команд — создать чехословацкую лигу, как это было 20 лет назад», — цитирует Гудачека «Медиакорсеть».