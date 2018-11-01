Бобков: ни в коем случае нельзя считать «Адмирал» худшей командой КХЛ

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился ожиданиями от матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

«Ни в коем случае нельзя считать «Адмирал» слабым соперником и худшей командой лиги. Это КХЛ, тут высокий уровень, все хотят выиграть. Так что игры в любом случае будут сложными, все соперники хотят победить, бьются. Нет такого, чтобы команды, которые, может, чуть послабее, приезжают и не борются. Мы будем настраиваться очень серьезно, нам нужны победы любой ценой.

В матче с «Торпедо» забили всего один гол, хотя моментов было много. Нужно, конечно, было их реализовывать, у нас в последнее время с этим проблема. Опять не получилась игра в большинстве, и, я думаю, это одна из причин, почему мы не одержали победу. Допустили пару ошибок в третьем периоде, и команда соперника воспользовалась ими», — приводят слова Бобкова «Известия».