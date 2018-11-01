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Пашнин — о матче со СКА: будет настоящий праздник хоккея для зрителей

Пашнин — о матче со СКА: будет настоящий праздник хоккея для зрителей
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» и СКА, которые состоятся 4 и 5 ноября соответственно.

«Первый матч со СКА? Для нас главный вывод из того матча: надо меньше ошибаться в своей и средней зонах. Надо просто больше наносить бросков, а в ходе игры в Питере мы слишком много удерживали шайбу в углу, не лезли на чужие ворота. Если всё это исправить, то предстоящий матч сложится хорошо.

Спаренные игры с лидерами Запада? Конечно, это будут игры уровня плей-офф. И мы, и СКА, и «Йокерит» — лидеры конференции. Никто не хочет сдавать позиции, поэтому уверен, что будет упорная борьба. Настоящий праздник хоккея для зрителей», — приводят слова Пашнина «Известия».

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