Пашнин — о матче со СКА: будет настоящий праздник хоккея для зрителей

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» и СКА, которые состоятся 4 и 5 ноября соответственно.

«Первый матч со СКА? Для нас главный вывод из того матча: надо меньше ошибаться в своей и средней зонах. Надо просто больше наносить бросков, а в ходе игры в Питере мы слишком много удерживали шайбу в углу, не лезли на чужие ворота. Если всё это исправить, то предстоящий матч сложится хорошо.

Спаренные игры с лидерами Запада? Конечно, это будут игры уровня плей-офф. И мы, и СКА, и «Йокерит» — лидеры конференции. Никто не хочет сдавать позиции, поэтому уверен, что будет упорная борьба. Настоящий праздник хоккея для зрителей», — приводят слова Пашнина «Известия».