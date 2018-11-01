КХЛ открыла голосование за стартовые пятёрки на Матч звёзд

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила о старте голосования за стартовые пятёрки на Матч всех звёзд. В голосовании, которое пройдёт с 1 по 14 ноября, могут принять участие все желающие. Каждый болельщик может отдать предпочтение не более чем двум хоккеистам из одного клуба независимо от их амплуа.

В случае, если выбранный в результате голосования игрок по уважительным причинам не сможет принять участие в Матче звёзд, его заменит хоккеист того же амплуа, занявший наиболее высокое место среди игроков, не попавших в состав «звёздной команды».



Согласно правилам, в стартовом составе не может быть более двух игроков от одного клуба. В случае если таких игроков по итогам голосования окажется три и больше, то в стартовый состав попадают двое первых, набравших наибольшее количество очков. В распоряжении болельщиков две недели для того, чтобы отдать свой голос за любимых игроков.

Неделя звёзд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске.