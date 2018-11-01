Саад: заменить Кейна невозможно, он один из лучших хоккеистов в мире

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Саад после поражения от «Ванкувер Кэнакс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал отсутствие в составе команды заболевшего Патрика Кейна.

«Заменить его невозможно, но в то же время мы сами должны действовать четче, потому что играем без одного из лучших в мире хоккеистов. Конечно, это неприятно, но не может служить оправданием плохой игры», — цитирует Саада официальный сайт НХЛ.

Счёт на седьмой минуте открыл нападающий Саад, ещё в первом периоде Джейк Виртанен восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка Джонатан Тэйвз вновь вывел гостей вперёд и вновь забил Виртанен. На 50-й минуте Брендан Гонс позволил впервые повести хозяевам, а точку в игре поставил Антуан Руссель.