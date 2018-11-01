Молодёжная сборная России провела открытую тренировку в УТЦ «Новогорск» перед отъездом на традиционную суперсерию, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

По её итогам Валерий Брагин объявил имена игроков, отправленных на Турнир четырёх наций. Этими игроками стали защитники Данила Галенюк, Марк Павликов и нападающие Кирилл Марченко, Иван Морозов и Никита Аноховский.

Ранее тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в Турнире четырёх наций.

Вратари: Амир Мифтахов («Барс»), Тимур Шиянов («Лозанна», Швейцария);



Защитники: Данила Арефьев («СКА-1946»), Даниил Валитов («Авто»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Андрей Прибыльский («Динамо»), Владимир Сычушкин («Северсталь»), Игорь Усманов («Лада»), Макар Хабаров («Алмаз»);



Нападающие: Дмитрий Воронков («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко (оба – «Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Глеб Зайцев («Адмирал»), Семён Кизимов («Лада»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба – «Звезда»), Виталий Кравцов («Трактор»), Егор Круженков, Михаил Шалагин (оба – «Спартак»), Василий Подколзин («СКА-1946»).