Брагин: в прошлом году у сборной были проблемы в защите, нужно сделать выводы

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал выбор состава на суперсерию.



«Кто-то лучше в атаке играет, кто-то – в обороне. В том году мы сделали акцент на атаку, а в защите возникли проблемы. Сейчас надо сделать правильные выводы. Выбор игроков в том году был с акцентом на атаку.



Во вратарской линии у нас есть выбор. Что есть, то и есть. Тарасов неплохо на Евротуре сыграл. Я бы не стал говорить, что у нас провал. Сейчас будем смотреть.



Я бы не сказал, что суперсерия — это наработка состава. Состав будет ясен перед чемпионатом мира. На этом турнире будем смотреть на характер и на то, кто как реагирует на тренерские требования. Результата никто не отменял. Мы всегда едем только за победой. Когда-то получается, когда-то нет. Надо выигрывать каждый матч.



Хочется ли реванша после Баффало? Поэтому мы и остались работать. Боимся ли попасть под раздачу с не самым сильным составом? А мы никогда туда не ездили с сильнейшим составом. Когда мы ездили в Канаду с сильнейшим составом? Когда такое было? У Канады ведь тоже не сильнейший состав. У них сборные провинций.



Почему игроки КХЛ едут на Турнир четырёх наций? Они задействованы в клубах, имеют хорошую игровую практику. Они играют на уровне КХЛ. Где лучше играть? На уровне КХЛ или со сверстниками», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Брагин: Кравцов и Денисенко должны доказать, что достойны играть за сборную