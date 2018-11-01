Защитник Дмитрий Куликов сыграет с «Флоридой» в Хельсинки

Защитник клуба «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов сумеет принять участие в игре с «Флоридой Пантерз», которая пройдёт в Хельсинки, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, 28-летний российский защитник в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие только в четырёх встречах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени.



Летом россиянин длительное время восстанавливался после операции на спине, которую пришлось провести после плей-офф Кубка Стэнли. За «Виннипег» Куликов выступает второй сезон, ранее он играл за «Флориду».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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