Брагин: если у Свечникова будет мало игрового времени в НХЛ, позовём в сборную

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал возможное приглашение в национальную команду форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.



«Андрея Свечникова вряд ли отправят в „юниорку“? А если игрового времени у него будет мало? Как канадцы делают? Они же перед чемпионатом мира усиливаются игроками НХЛ, которые имеют пять-семь минут игрового времени. Если у него будет маленькое игровое время, то будем просить, чтобы его отпустили. Он же тогда улучшит качество игры, получит практику, сыграет большинство и меньшинство. Он неплохо выглядел после травмы на чемпионате мира. Я думаю, что в этом году ещё сильнее будет.



Почему не позвали Жукова? Вот такое наше решение. Такая фраза была волшебной в 2011 году? А теперь она не волшебная? Поэтому я и не отвечаю ничего. Зачем вы тогда спрашиваете? Повторюсь, это наше решение», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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