Форвард «Сочи» Рахимуллин дисквалифицирован на один матч

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дамир Рахимуллин дисквалифицирован на одну встречу, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Напомним, форвард во втором периоде встречи с «Металлургом» (4:1) получил удаление «5+20» из-за подножки на Михале Булирже.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сочи» Дамира Рахимуллина по п. 1.11 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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