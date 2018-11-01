Александр Радулов вновь выбыл из строя из-за травмы

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов может пропустить матч с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует Dallas News. Как сообщил главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери, российского форварда вновь беспокоит травма.



Напомним, Радулов ранее пропустил из-за повреждения две недели, вернувшись в последней игре с «Монреалем» и отметившись голом.



Всего в этом сезоне на счету Радулова пять заброшенных шайб и шесть результативных передач в шести матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков.



«Даллас» в текущем регулярном чемпионате НХЛ одержал шесть побед в 11 матчах.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19