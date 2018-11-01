Дадонов: не могу ответить, останусь жить в Америке или в России

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов поделился впечатлениями от своего пребывания в Северной Америке.



«Изменилось ли настроение в солнечной Флориде после дождливого Санкт-Петербурга? Для меня нет какой-то принципиальной разницы. Утром просыпаешься и знаешь, что поедешь на тренировку. На погоду не обращаешь внимания. В день игры не погуляешь по улице и не полежишь на пляже. Сезон в основном проходит в помещениях. Все мысли в основном о том, как лучше подготовиться к игре. Расслабона нет.



Где буду жить после карьеры, в России или Америке? Не могу ответить, где буду жить. Я даже не знаю, что будет на следующий сезон. Жизнь — такая штука, что ничего не гарантировано. И с контрактами разные вещи бывают. Я очень скучаю по России. Мне хочется и домой, и с русскими общаться, и к русскому менталитету поближе. Но прогнозировать я не могу, как сложится жизнь через два года. В Европу уеду или ещё что — посмотрим», — рассказал Дадонов.

Русские в истории «Флориды». Буре забивал много, а над Юшкевичем издевались Игоря Ларионова обменяли обратно в «Детройт» через полсезона.