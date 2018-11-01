Худобин и Ничушкин встретились с игроками сборной Детской следж-хоккейной лиги

Сборная Детской следж-хоккейной лиги встретилась в Торонто с игроками «Даллас Старз» Антоном Худобиным и Валерием Ничушкиным.



«Встреча прошла в конференц-зале отеля, в котором остановилась американская команда. Юные следж-хоккеисты забросали хоккеистов вопросами. Маленьких игроков интересовало всё: от первых шагов в хоккее до профессиональных контрактов. А родители задавали вопросы, сразу рассчитывая на положительный ответ. Подыграв взрослым, Антон с Валерой объяснили детям о вреде гаджетов и еды всухомятку, а также о пользе супа и учёбы в школе для будущих хоккейных профи. Ещё просили дети поделиться хоккейными приметами.



Антон Худобин рассказал о следующей примете: «Дело было в «Бостоне». Как-то перед игрой защитник Тори Крюг, проходя мимо, специально задел мои щитки, чтобы посмотреть на мою реакцию. Однако я проигнорировал его выходку. Так вышло, что этот матч Тори сыграл хорошо: отдал пас и забил гол. После этого он каждый раз перед игрой на удачу стал пинать мои щитки».

Посмотреть видео также можно на Youtube-канале лиги.