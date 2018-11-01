«Салават» — «Спартак»: в состав гостей вернулись Дыбленко и Филатов

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Спартака» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 17:00 мск.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Терещенко, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;

Коледов — Гареев, Лукин — Основин — Кугрышев;

Семёнов — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Фёдоров.



«Спартак»:



Гудачек (Трушков);

Кулик — Калинин, Филатов — Максвелл — Хохлачёв;

Дыбленко — Кутейкин, Лисин — Гназл — Даугавиньш;

Гончаров — Провольнев, Карсумс — Зубов — Лещенко;

Трунёв — Воронин — Никонцев, Цыплаков.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»