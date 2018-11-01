Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Спартака» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 17:00 мск.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Терещенко, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;
Коледов — Гареев, Лукин — Основин — Кугрышев;
Семёнов — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Фёдоров.
«Спартак»:
Гудачек (Трушков);
Кулик — Калинин, Филатов — Максвелл — Хохлачёв;
Дыбленко — Кутейкин, Лисин — Гназл — Даугавиньш;
Гончаров — Провольнев, Карсумс — Зубов — Лещенко;
Трунёв — Воронин — Никонцев, Цыплаков.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Салават» — «Спартак»: в состав гостей вернулись Дыбленко и Филатов