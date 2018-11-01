Сборную ОАЭ и один из клубов EHL возглавил экс-форвард сборной Беларуси

Известный в прошлом белорусский хоккеист Артём Сенькевич возглавил сборную ОАЭ, которая занимает 47-ю строчку в рейтинге ИИХФ, сообщает «Страница хоккея Беларуси». Напомним, что недавно стало известно о планах включения одного из клубов ОАЭ в Континентальную хоккейную лигу. На начало 2019 года в Абу-Даби запланирован ввод в строй ледовой арены, отвечающей всем требованиям КХЛ, ВХЛ и МХЛ.



36-летний Сенькевич последние два сезона возглавлял ХК «Гомель-2», который в минувшем сезоне завоевал золото высшей лиги Беларуси. В межсезонье наставник принял решение уехать в ОАЭ, где помимо работы в национальной команде будет тренировать местный клуб «Storms» и помогать в работе с детьми. В тренерский штаб сборной ОАЭ вошли Михаил Климин и Сергей Заделёнов.

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