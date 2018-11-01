«Слован» — «Сибирь»: Брюле сыграет в звене с Пельтолой и Шаровым

Стали известны составы братиславского «Слована» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 19:00 мск.



«Слован»:



Чилиак (Штепанек);

Серсён — Желина, Червены — Тафффе — Ржепик;

Месарош — Грман, Лунтер — Сукел — Лишка;

Шварны — Бачик, Слобода — Грнка — Лампер;

Яношик, Бэйли — Чипчура — Ро.



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Пельтола — Брюле — Шаров;

Пиганович — Демидов, Казаков — Саюстов — Михайлов;

Наумов — Игнатович, Первушин — Романцев — Зырянов;

Морозов — Савченко, Ткаченко — Пешехонов — Комаров.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»