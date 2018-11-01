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«Слован» — «Сибирь»: Брюле сыграет в звене с Пельтолой и Шаровым

«Слован» — «Сибирь»: Брюле сыграет в звене с Пельтолой и Шаровым
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы братиславского «Слована» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 19:00 мск.

«Слован»:

Чилиак (Штепанек);
Серсён — Желина, Червены — Тафффе — Ржепик;
Месарош — Грман, Лунтер — Сукел — Лишка;
Шварны — Бачик, Слобода — Грнка — Лампер;
Яношик, Бэйли — Чипчура — Ро.

«Сибирь»:

Тейлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Пельтола — Брюле — Шаров;
Пиганович — Демидов, Казаков — Саюстов — Михайлов;
Наумов — Игнатович, Первушин — Романцев — Зырянов;
Морозов — Савченко, Ткаченко — Пешехонов — Комаров.

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