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«Авангард» — «Адмирал»: стали известны составы команд

«Авангард» — «Адмирал»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Авангарда» и дальневосточного «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 19:30 мск.

«Авангард»:

Бобков (Мурыгин);
Медведев — Франсон, Широков — Деарне — Петров;
Чудинов — Мартынов, Фисенко — Стась — Тальбо;
Емелин — Покка, Кошелев — Семёнов — Михеев;
Березин — Самохвалов, Галимов — Зернов — Манукян.

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);
Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таратунин, Глазачев — Полак — Воронин;
Мищенко — Таталин, Коньков — Яковлев — Бутузов;
Кармашков, Феоктистов — Мерескин — Говорка, Зайцев.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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