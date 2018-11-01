«Авангард» — «Адмирал»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Авангарда» и дальневосточного «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 19:30 мск.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Франсон, Широков — Деарне — Петров;

Чудинов — Мартынов, Фисенко — Стась — Тальбо;

Емелин — Покка, Кошелев — Семёнов — Михеев;

Березин — Самохвалов, Галимов — Зернов — Манукян.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Кубат — Таратунин, Глазачев — Полак — Воронин;

Мищенко — Таталин, Коньков — Яковлев — Бутузов;

Кармашков, Феоктистов — Мерескин — Говорка, Зайцев.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19