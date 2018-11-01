Стали известны составы «Авангарда» и дальневосточного «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 19:30 мск.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Франсон, Широков — Деарне — Петров;
Чудинов — Мартынов, Фисенко — Стась — Тальбо;
Емелин — Покка, Кошелев — Семёнов — Михеев;
Березин — Самохвалов, Галимов — Зернов — Манукян.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таратунин, Глазачев — Полак — Воронин;
Мищенко — Таталин, Коньков — Яковлев — Бутузов;
Кармашков, Феоктистов — Мерескин — Говорка, Зайцев.
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Авангард» — «Адмирал»: стали известны составы команд