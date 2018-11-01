«Барыс» отыграл две шайбы в концовке, но уступил «Трактору» в овертайме

Астанинский «Барыс» на домашней арене потерпел поражение во встрече с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Подопечные Андрея Скабелки прервали удачную серию из шести выигранных матчей.



Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий команды хозяев Антон Сагадеев. Через несколько минут «Трактор» сумел сравнять счёт благодаря голу Йонаса Энлунда. Во втором периоде гости упрочили преимущество благодаря точному броску Антона Глинкина. В концовке «Барыс» сумел отыграться и перевести встречу в овертайм: на два гола Даррена Дица гости ответили только шайбой Александра Рыбакова. В овертайме победную шайбу забросил Александр Шаров.

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