«Динамо» Р — «Локомотив»: в состав гостей вернулся Денисенко

Стали известны составы рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 20:30 мск. В состав гостей вернулся форвард Григорий Денисенко, не игравший с 18 октября.



«Динамо» (Рига):



Билялов (Гудлевскис);

Алишаускас — Сотниекс, Кларк — Джериньш — Скворцов;

Балинскис — Аляев, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;

Шуленин — Майоне, Мейя — Гиллис — Гегерис;

Гимаев — Павлов, Дзиерикалс — Берзиньш — Мюттюнен.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Афанасьев — Накладал, Денисенко — Локтионов — Козун;

Черепанов — Рафиков, К. Аверин — Ильенко — Санников;

Елесин — Кронвалль, Юртайкин — Алексеев — Картаев;

Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»