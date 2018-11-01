Стали известны составы рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 20:30 мск. В состав гостей вернулся форвард Григорий Денисенко, не игравший с 18 октября.
«Динамо» (Рига):
Билялов (Гудлевскис);
Алишаускас — Сотниекс, Кларк — Джериньш — Скворцов;
Балинскис — Аляев, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;
Шуленин — Майоне, Мейя — Гиллис — Гегерис;
Гимаев — Павлов, Дзиерикалс — Берзиньш — Мюттюнен.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Афанасьев — Накладал, Денисенко — Локтионов — Козун;
Черепанов — Рафиков, К. Аверин — Ильенко — Санников;
Елесин — Кронвалль, Юртайкин — Алексеев — Картаев;
Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
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«Динамо» Р — «Локомотив»: в состав гостей вернулся Денисенко