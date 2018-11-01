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Беттмэн не исключил возможность проведения матчей НХЛ в России

Беттмэн не исключил возможность проведения матчей НХЛ в России
Хоккей / НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн не исключил проведения вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ в России. Напомним, в данный момент матчи НХЛ проходят в Финляндии, куда приехали «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз».

«Матчи НХЛ в России? Всё возможно, всё вероятно. Сейчас у нас нет определённых планов на этот счёт, но я не буду ничего исключать.

Реальный план расширения в Европу? Вряд ли, на это есть ряд причин. Это путешествия, во-первых. «Хартвалл» великолепна, но таких арен мало. И мы уважаем профессинальные лиги Европы», — передаёт слова Беттмэна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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