Беттмэн не исключил возможность проведения матчей НХЛ в России

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн не исключил проведения вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ в России. Напомним, в данный момент матчи НХЛ проходят в Финляндии, куда приехали «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз».



«Матчи НХЛ в России? Всё возможно, всё вероятно. Сейчас у нас нет определённых планов на этот счёт, но я не буду ничего исключать.



Реальный план расширения в Европу? Вряд ли, на это есть ряд причин. Это путешествия, во-первых. «Хартвалл» великолепна, но таких арен мало. И мы уважаем профессинальные лиги Европы», — передаёт слова Беттмэна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19