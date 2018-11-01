Семёнов: во втором периоде «Салават» расслабился, нужно было продолжить играть

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов поделился эмоциями от матча со «Спартаком» (3:4).



«Плохо начали матч, потом вроде перестроились и забили два быстрых гола. Во втором периоде играли примерно „50 на 50“, а в третьем вы сами видели, что произошло: мы допустили пару ошибок, вот и вся игра.

Во втором периоде, может быть, где-то и расслабились, а надо было продолжать играть так, как мы играли. Тогда, думаю, всё было бы нормально. Мы немножко успокоились, а они забили две быстрые шайбы, и игра перевернулась.



Итоги домашней серии? Игр много. Думаю, все готовы, просто надо немного морально себя подготовить. Физически все готовы, вы же видите, что мы бежим, бросаем и делаем всё возможное. Мне кажется, надо морально перестроиться», — цитирует игрока официальный сайт клуба.