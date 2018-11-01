Дэйли: НХЛ продолжает тщательное расследование по делу Войнова

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о ситуации с защитником Вячеславом Войновым, который хочет вернуться в лигу.



«Войнов подал заявление на снятие дисквалификации. Сейчас мы тщательно расследуем инцидент, который привёл к его аресту и выезду из страны. После окончания расследования комиссар рассмотрит заявление Войнова, но я не могу сказать, когда расследование будет завершено», — передаёт слова Дэйли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

«Пусть остаётся в России». Почему люди в Америке против Войнова? Сохранить репутацию или взять хорошего игрока — клубы НХЛ находятся перед сложным выбором.