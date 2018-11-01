Уланов: «Спартак» до сих пор ищет сочетания, стараемся проводить ротацию

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3).



«Хочу поблагодарить ребят за характер, за волю, которую они показали. Проигрывая со счетом 2:0, не опустили руки, показали профессионализм. Первый период мы провалили, много играли в меньшинстве. Два первых удаления выстояли, но в третьем увидели мастерское исполнение соперника. Во втором периоде переломили матч, стали больше играть с шайбой, поверили в себя, может быть, вошли в игру после удалений «Салавата», игра более-менее сравнялась. Третий период был самым валидольным, особенно окончание матча.



Хочу поздравить Бена Максвелла с рождением сына. Забив в меньшинстве, он сделал подарок себе и команде. Довольно-таки интересно играть с «Салаватом», мастеровитая команда, на таких играх делаются определенные выводы. Частые изменения звеньев? Игроки — профессионалы и должны быть готовыми к любой ситуации, это нормальное явление, им это должно быть легко.



Мы до сих пор ищем сочетания, которые будут действовать в той или иной ситуации. Это четвертая игра на выезде, и мы проводим хоть какую-то ротацию, даем играть определенным хоккеистам», — передает слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.