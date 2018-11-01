Скабелка: «Трактор» сегодня реализовал ошибки «Барыса» на 100%

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Трактором» (3:4 ОТ).



«Мне игра нашей команды, в принципе, понравилась. Мы предполагали, что «Трактор» сегодня выберет такую тактику, ждали они наших ошибок. Сегодня у соперника, наверное, была стопроцентная реализация наших ошибок.



Но в первые два периода в прошлой игре и в этой нам не хватало агрессии в завершении, злости. Кажется, моментов ты создаёшь много, но в концовке этой злости, чтобы додавить и забить, нам не хватало. В третьем периоде мы пошли в атаку, и это уже была игра на характере. Это непросто, четвёртая игра через день, и ребята понимали, что послезавтра нам в Минске играть, а потом и в Братиславе. Могу команду только поблагодарить за игру. Но, возможно, если бы мы забили раньше, то игра пошла бы по-другому.



Взяли очко, идём дальше и готовимся к следующей игре. Хочу поблагодарить болельщиков, они всю игру нас поддерживали и в концовке так подняли и погнали вперед. Помогли нам забить и сравнять счет в матче», — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.