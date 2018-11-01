НХЛ хочет посетить в следующем сезоне Прагу, Стокгольм, Германию и Швейцарию

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал, какие регионы планирует посетить лига в рамках Глобальной серии в следующем сезоне.



«У НХЛ есть предварительные планы посетить Прагу, Стокгольм, Германию и Швейцарию в следующем сезоне в рамках своей Глобальной серии», — передаёт слова Беттмэна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, ранее функционер прокомментировал возможность проведения матчей НХЛ в России и расширения в Европу: «Матчи НХЛ в России? Всё возможно, всё вероятно. Сейчас у нас нет определённых планов на этот счёт, но я не буду ничего исключать. Реальный план расширения в Европу? Вряд ли, на это есть ряд причин. Это путешествия, во-первых. «Хартвалл» великолепна, но таких арен мало. И мы уважаем профессиональные лиги Европы».

Финансы или календарь? Что мешает провести матчи между чемпионами КХЛ и НХЛ Или Гэри Беттмэну просто это не нужно.