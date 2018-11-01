«Слован» взял верх над «Сибирью»

Братиславский «Слован» на домашней площадке одержал победу над новосибирской «Сибирью», игра завершилась со счётом 3:2. Напомним, в двух предыдущих матчах «орлы» пропустили шестнадцать шайб, не забив ни разу.



На 11-й минуте команда хозяева открыла счёт — заброшенной шайбой отметился нападающий Чад Ро. Во втором периоде новосибирский клуб ответил голами Виктора Комарова и Александра Логинова, поразившего ворота с центра площадки. На 54-й минуте точный бросок Михала Ржепика вновь сделал счёт равным. В концовке гол Чада Ро принёс победу хозяевам.

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