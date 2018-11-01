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«Слован» взял верх над «Сибирью»

«Слован» взял верх над «Сибирью»
Хоккей / КХЛ

Братиславский «Слован» на домашней площадке одержал победу над новосибирской «Сибирью», игра завершилась со счётом 3:2. Напомним, в двух предыдущих матчах «орлы» пропустили шестнадцать шайб, не забив ни разу.

На 11-й минуте команда хозяева открыла счёт — заброшенной шайбой отметился нападающий Чад Ро. Во втором периоде новосибирский клуб ответил голами Виктора Комарова и Александра Логинова, поразившего ворота с центра площадки. На 54-й минуте точный бросок Михала Ржепика вновь сделал счёт равным. В концовке гол Чада Ро принёс победу хозяевам.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2018, четверг. 19:00 МСК
Слован
Братислава
3 : 2
1:0, 0:2, 2:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Ро (Чипчура, Месарош) – 10:52 (5x5), 1:1 – Логинов (Алексеев, Пешехонов) – 23:50 (5x5), 1:2 – Комаров (Зырянов) – 26:11 (5x5), 2:2 – Ржепик (Таффе) – 53:00 (5x4), 3:2 – Ро (Ржепик, Червены) – 54:22 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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