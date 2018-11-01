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Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений, переиграв «Куньлунь»

Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений, переиграв «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке сумело взять верх над китайским «Куньлунь Ред Стар», игра закончилась со счётом 4:1. Команда Горди Дуайера сумела прервать неудачную серию из 11 проигранных матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй 20-минутке команда хозяев сумела забить дважды — голами отличились Андрей Костицын и Куинтон Хауден. На 43-й минуте Андрей Буйницкий точным броском увеличил преимущество «Динамо». Гол Тэйлора Бека сократил отставание «драконов», но форвард минчан Денис Казионов поставил точку во встрече — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2018, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
4 : 1
0:0, 2:0, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Лисовец (Хенкель, Степанов) – 34:54 (5x4), 2:0 – Хауден (Пулккинен, Знахаренко) – 36:53 (5x5), 3:0 – Буйницкий (Волков, Дроздов) – 43:26 (5x5), 3:1 – Бек (Лаюнен, Граньяни) – 51:18 (5x5), 4:1 – Казионов (Хауден, Когалев) – 54:17 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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