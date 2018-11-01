Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений, переиграв «Куньлунь»

Минское «Динамо» на домашней площадке сумело взять верх над китайским «Куньлунь Ред Стар», игра закончилась со счётом 4:1. Команда Горди Дуайера сумела прервать неудачную серию из 11 проигранных матчей.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй 20-минутке команда хозяев сумела забить дважды — голами отличились Андрей Костицын и Куинтон Хауден. На 43-й минуте Андрей Буйницкий точным броском увеличил преимущество «Динамо». Гол Тэйлора Бека сократил отставание «драконов», но форвард минчан Денис Казионов поставил точку во встрече — 4:1.

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