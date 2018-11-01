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«Авангард» взял верх над «Адмиралом» в Балашихе

«Авангард» взял верх над «Адмиралом» в Балашихе
Хоккей / КХЛ

В Балашихе «Авангард» одержал победу над дальневосточным «Адмиралом», встрече завершилась со счётом 4:3. Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.

В первом периоде хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы, авторами голов стали Давид Деарне и Сергей Широков. Во втором периоде у «Адмирала» точными бросками отметились Войтех Полак и Сергей Коньков, «ястребы» ответили голом Семёна Кошелева. В третьей 20-минутке соперники обменялись заброшенными шайбами Анселя Галимова и Александра Угольникова.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2018, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
4 : 3
2:0, 1:2, 1:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Деарне (Емелин, Широков) – 03:47 (5x5), 2:0 – Широков (Деарне) – 16:04 (5x5), 2:1 – Полак (Зайцев) – 33:32 (5x5), 3:1 – Кошелев (Чудинов, Мартынов) – 36:50 (5x5), 3:2 – Коньков (Кубат, Бутузов) – 37:43 (5x5), 4:2 – Галимов (Мартынов) – 42:31 (5x5), 4:3 – Угольников (Глазачев, Мерескин) – 54:45 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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