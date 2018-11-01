«Авангард» взял верх над «Адмиралом» в Балашихе

В Балашихе «Авангард» одержал победу над дальневосточным «Адмиралом», встрече завершилась со счётом 4:3. Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.



В первом периоде хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы, авторами голов стали Давид Деарне и Сергей Широков. Во втором периоде у «Адмирала» точными бросками отметились Войтех Полак и Сергей Коньков, «ястребы» ответили голом Семёна Кошелева. В третьей 20-минутке соперники обменялись заброшенными шайбами Анселя Галимова и Александра Угольникова.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19