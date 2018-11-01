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Рижское «Динамо» одолело «Локомотив»

Рижское «Динамо» одолело «Локомотив»
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней арене одержало победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли три матча из пяти последних.

К 6-й минуте встречи команда Гиртса Анкипанса имела преимущество в две шайбы —авторами голов стали Микелис Редлихс и Гинтс Мейя. Во втором периоде «Локомотив» сумел сравнять счёт, точные броски записали в актив Егор Аверин и Рушан Рафиков. На 49-й минуте рижане вновь вышли вперёд, гол в свой актив записал Линус Виделль. Шайба шведского форварда стала победной.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2018, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 2
2:0, 0:2, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Редлихс М. (Дарзиньш) – 04:17 (5x5), 2:0 – Мейя (Гимаев, Гегерис) – 05:35 (5x5), 2:1 – Аверин (Аверин) – 30:27 (5x5), 2:2 – Рафиков (Алексеев, Картаев) – 32:39 (5x5), 3:2 – Виделль (Редлихс М.) – 48:21 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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