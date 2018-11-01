Рижское «Динамо» одолело «Локомотив»

Рижское «Динамо» на домашней арене одержало победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли три матча из пяти последних.



К 6-й минуте встречи команда Гиртса Анкипанса имела преимущество в две шайбы —авторами голов стали Микелис Редлихс и Гинтс Мейя. Во втором периоде «Локомотив» сумел сравнять счёт, точные броски записали в актив Егор Аверин и Рушан Рафиков. На 49-й минуте рижане вновь вышли вперёд, гол в свой актив записал Линус Виделль. Шайба шведского форварда стала победной.

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