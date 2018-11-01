Гулявцев — о том, что Куляш «обманывает хоккей»: оставим это внутри команды

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Торпедо» (2:7).



«Трудно сказать что-то положительное после такого результата. «Торпедо» сегодня бежало, а мы ходили. Из-за этого не получилось конструктивной игры, они превзошли нас во всех компонентах. Единственно, кого я могу сегодня выделить, — это наших двух голкиперов, которые отразили 60 бросков по нашим воротам. Команда практически не помогала им — всего 8 блокировок, половина из которых, наверное, когда игроки «Торпедо» сами попадали в наших игроков. Просто отвратительная игра в плане движения. За его счёт мы, возможно, дома с «Торпедо» сыграли удачно.



Почему команда не бежала? Я сейчас спросил это у команды. Вчера мы рано утром прилетели из Риги. Тренировку не проводили, дали ребятам восстановиться. Сегодня не так много покатались, чтобы ребята были посвежее. Ладно бы не бежали несколько человек, но стояла вся команда. Спрашиваешь их — отвечают: «Хорошо себя чувствуем». Может лукавят.



Куляш сегодня откровенно „обманывал хоккей“? Пусть это останется внутренним делом команды», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Торпедо» одержало разгромную победу над «Северсталью»