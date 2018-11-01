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Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» одолеть «Флориду» в Финляндии

Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» одолеть «Флориду» в Финляндии
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счётом 2:4. Встреча проходила в Финляндии в рамках «Глобальной серии» Национальной хоккейной лиги.

Счёт в первом периоде открыл «Виннипег», заброшенной шайбой на 19-й минуте отметился Мэтью Перро. Во второй 20-минутке счёт стал равным — на голы Кейта Яндла и россиянина Евгения Дадонова «джетс» ответили только мощным броском Патрика Лайне. На 44-й минуте Лайне оформил дубль, выведя свою команду вперёд. В концовке тот же Лайне оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2018, четверг. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 4
0:1, 2:1, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Перро (Литтл, Бафлин) – 18:34 (5x5), 1:1 – Яндл (Барков, Хоффман) – 24:15 (5x5), 1:2 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 35:14 (5x4), 2:2 – Дадонов (Мэтисон, Бьюгстад) – 37:54 (5x5), 2:3 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 43:28 (5x4), 2:4 – Лайне (Шайфли, Уилер) – 59:17 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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