Деарне: в КХЛ немного другая игра, мне необходима перестройка

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Главное, что мы одержали победу. Сезон долгий, случаются и неудачи. Главное, чтобы это не происходило слишком часто. Это часть хоккея. Матч выиграли, идём дальше. Детали играют свою роль. Нужно доставлять шайбу до выгодной позиции, не рисковать. Ты имеешь преимущество, так играй грамотнее. Но это тоже часть процесса обучения. Важно удостовериться, что по ходу сезона мы не будем повторять те же самые ошибки. Каждый раз, когда играешь два матча с одним противником, они знают, как ты можешь действовать. Думаю, нужно начать так же, как сегодня, но закончить намного лучше.

Моё звено? Широков — отличный хоккеист. Мне очень нравится с ним играть. Он грамотно держит шайбу, находит ходы. Петров – габаритный парень, добывает шайбу из углов. Думаю, получается отличное сочетание. Я стараюсь влиться в стиль игры и лиги в целом, и нашего звена. Чувствую себя все увереннее.

Моё мнение о лиге? КХЛ — отличная лига, высококлассные игроки. Игра немного другая. Конечно, необходима перестройка. Я не удивлён высоким уровнем хоккея – важно показывать себя на все сто процентов», — цитирует Деарне официальный сайт «Авангарда».