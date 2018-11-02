Кошелев: перед матчем «Авангарду» сказали, что это мини-плей-офф

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Насколько важно было забить гол? Наверное, настолько, насколько все этого ждали. Родные близкие, друзья – все поддерживали, все верили. Не могу сказать, что я задачу выполнил, но это хороший знак: надо ещё лучше работать и продолжать в том же духе.

Не можем легко довести матч до победы? Мы не хотим, чтобы так было, мы настраиваемся на каждый период. В каждом перерыве нам говорят, что следующий период должен быть лучшим в этой игре, в этом сезоне, и с таким настроем мы выходим, но получается так, как получается. Будем исправлять эти моменты.

Следующая игра с тем же соперником? Не знаю, как будет, но перед этим матчем нам сказали, что это мини-плей-офф, небольшая проверка. Посмотрим, что ждет нас впереди. Будем настраиваться серьёзно. Я увидел, что они хорошо выходят из зоны, никуда не торопятся, стараются держать шайбу. Действуют без паники, с характером.

Сегодня, я думаю, игра у нас лучше получалась, мы лучше комбинировали по сравнению с прошлым матчем. Конечно, есть ещё много моментов, в которых надо добавить», — цитирует Кошелева официальный сайт «Авангарда».