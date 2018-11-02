Киселевич: если русская команда приедет на матч во Флориду, придёт много людей

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич после поражения от «Виннипег Джетс» (2:4) поделился ощущениями от проведения матча в Финляндии в рамках «Глобальной серии» НХЛ.



«Похоже ли по антуражу и атмосфере на матчи НХЛ в Америке? Такая же игра НХЛ, только сейчас был полный стадион, а там не всегда аншлаг. Хотел бы я приехать на подобный матч в Россию? Это круто, чем больше игр, чем больше болельщиков в разных странах, — это круто для развития хоккея и кайф для болельщиков. Единственное, я нормально к перелётам отношусь, а ребятам не особо нравится, в этом проблема.

Если бы команды приезжали к ним, можно было бы там проводить игры. А так, это отличная идея. Если российская команда приедет во Флориду, на такой матч придёт очень много людей. Там много русских, когда только приехал туда, первые две недели не говорил на английском, пришлось даже съезжать из района», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.