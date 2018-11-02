СКА может перейти на уменьшенную площадку в сезоне-2019/20

Член совета директоров КХЛ, вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от матча регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» — «Виннипег Джетс» (4:2), прошедшего в Финляндии в рамках «Глобальной серии».



«Понравилась площадка 26 метров, в углах никто не играет, очень динамично. Для таких площадок нужны игроки типа Баркова и Лайне? У нас есть свои такие игроки. Барков, кстати, тоже русский. Переход на такие площадки в КХЛ – финансовый вопрос, закладные не везде есть. В Петербурге ареной владеет город, наверное, в следующем году будет возможность перейти на уменьшенную площадку. На «Хартвалл-арене» закладные предусмотрены на 26 и 30 метров, размер площадки меняется за пять часов. В Петербурге будет будет три варианта», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Р. Ротенберг и Беттмэн обсудили идею проведения игр между клубами КХЛ и НХЛ