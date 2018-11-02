Р. Ротенберг: хотелось бы сыграть с чемпионом НХЛ на «Зенит-Арене»

Член совета директоров КХЛ, вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о возможности проведения матча с клубами НХЛ.



«Мы обсуждаем вариант матча между клубами КХЛ и НХЛ на «Крестовском», это интересный вариант. Можно привлечь большое количество болельщиков, экономически это интереснее, чем играть на 12-тысячной арене. Здесь средняя цена билета – 130 евро, это дорого для нас, таких цен на билеты мы себе позволить не можем. Мы можем взять масштабом. Крытая арена на 70 тыс. человек, нет рисков. Можно найти экономическое обоснование и провести две игры в следующем году на «Зенит-Арене», например. Сейчас мы протестируем эту опцию, 16 декабря Россия сыграет там с Финляндией, 22 декабря – СКА-ЦСКА.



Хотелось бы сыграть с чемпионом НХЛ, с самым сильным клубом. Как решит лига, мы готовы играть с любой командой. Например, мне очень нравится «Виннипег Джетс», мы были бы рады видеть эту команду в России.



Возможет ли вариант, что и ЦСКА сыграет в Питере с командой НХЛ? Возможен любой вариант, во главу угла будет ставиться экономика проекта. Готовы ли мы предоставить площадку для матча регулярного чемпионата НХЛ? Это всё нужно обсуждать, должно быть комплексное решение. Например, если мы договоримся о двух матчах двух клубов КХЛ с клубами НХЛ, в этом варианте возможен вариант, где клубы НХЛ сыграют между собой. Это уже детали переговоров», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Р. Ротенберг и Беттмэн обсудили идею проведения игр между клубами КХЛ и НХЛ